Трамп назвал президента Колумбии следующей целью в борьбе с наркотрафиком

Президент Колумбии Густаво Петро может стать следующей целью Соединённых Штатов в объявленном Трампом походе против наркотрафика. Об этом заявил американский лидер, информирует издание Politico.
Дональд Трамп призвал Петро «одуматься» и принять меры против производства наркотиков, которое ведётся в стране, и продажи их в США.
«Он будет следующим скоро. Надеюсь, он слышит, он будет следующим», — цитирует издание президента США.
Напомним, США не только ужесточают риторику в отношении Венесуэлы, но и наносят удары по судам у берегов этой страны под предлогом борьбы с наркотрафиком. При этом аналитики считают, что госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ключевых ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой.
Также речь идёт о возможной насильственной смене власти в Венесуэле. Как администрация Трампа тайно строит планы на случай свержения президента этой страны Николаса Мадуро, читайте здесь на KP.RU.