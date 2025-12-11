Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал президента Колумбии следующей целью в борьбе с наркотрафиком

Трамп призвал президента Колумбии Петро одуматься и начать борьбу с наркотрафиком.

Источник: Комсомольская правда

Президент Колумбии Густаво Петро может стать следующей целью Соединённых Штатов в объявленном Трампом походе против наркотрафика. Об этом заявил американский лидер, информирует издание Politico.

Дональд Трамп призвал Петро «одуматься» и принять меры против производства наркотиков, которое ведётся в стране, и продажи их в США.

«Он будет следующим скоро. Надеюсь, он слышит, он будет следующим», — цитирует издание президента США.

Напомним, США не только ужесточают риторику в отношении Венесуэлы, но и наносят удары по судам у берегов этой страны под предлогом борьбы с наркотрафиком. При этом аналитики считают, что госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ключевых ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

Также речь идёт о возможной насильственной смене власти в Венесуэле. Как администрация Трампа тайно строит планы на случай свержения президента этой страны Николаса Мадуро, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше