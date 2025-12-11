WSJ: США направили Европе предложения по реинтеграции РФ в мировую экономику

По сведениям издания, в течение последних недель администрация президента США Дональда Трампа ознакомила своих «европейских коллег с серией документов», в которых изложила свое видение послевоенного «восстановления Украины и возвращения России в глобальную экономику». В одном из документов описывается план США по реинтеграции РФ, предполагается, что компании США будут «инвестировать в стратегические секторы — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».