На подлёте к столице России уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

По данным Собянина, с начала ночи было сбито уже три десятка дронов, что свидетельствует о высоком уровне угрозы со стороны украинских ВСУ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В связи с инцидентом в столичных аэропортах — «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковском» — введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. 25 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, включая петербургский аэропорт «Пулково».