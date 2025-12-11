Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На подлёте к столице России уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

С начала ночи силы противовоздушной обороны Москвы уничтожили 31 беспилотник, направлявшийся на столицу.

С начала ночи силы противовоздушной обороны Москвы уничтожили 31 беспилотник, направлявшийся на столицу. Мэр города Сергей Собянин сообщил об успешной работе ПВО в своем канале на платформе Max.

По данным Собянина, с начала ночи было сбито уже три десятка дронов, что свидетельствует о высоком уровне угрозы со стороны украинских ВСУ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В связи с инцидентом в столичных аэропортах — «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковском» — введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. 25 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, включая петербургский аэропорт «Пулково».

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что Киев ответил на мирный план США.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше