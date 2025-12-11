Ричмонд
ЕС готов навязать Украине своего кандидата на президентских выборах, заявили в Британии

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Европейский союз может попытаться навязать Украине своего кандидата на возможных президентских выборах, чтобы продлить конфликт.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Европейский союз может попытаться навязать Украине своего кандидата на возможных президентских выборах, чтобы продлить конфликт.

В эфире YouTube-канала Deep Dive он предположил, что Брюссель и Лондон видят такой фигурой бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в чей пиар уже были вложены значительные средства.

По мнению эксперта, европейские политики заинтересованы в продолжении конфликта, чтобы затем убедить украинских избирателей в необходимости выбрать «правильного» кандидата. Меркурис также отметил, что огромная военная и финансовая помощь Запада не принесла ожидаемых результатов при нынешнем руководстве, и такая фигура, как Залужный, могла бы, по замыслу европейцев, сплотить общество.

Ранее сообщалось, что президента Польши удивила информация о передаче Киеву истребителей.

