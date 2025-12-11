По мнению эксперта, европейские политики заинтересованы в продолжении конфликта, чтобы затем убедить украинских избирателей в необходимости выбрать «правильного» кандидата. Меркурис также отметил, что огромная военная и финансовая помощь Запада не принесла ожидаемых результатов при нынешнем руководстве, и такая фигура, как Залужный, могла бы, по замыслу европейцев, сплотить общество.