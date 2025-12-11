Депутат Шеремет рассказал о продаже недвижимости Зеленского в Крыму

Так, на торгах в январе 2025 года была продана квартира, зарегистрированная на жену главы киевского режима Елену. Пентхаус с видом на горы и море площадью в 120 кв. м находится в элитном ЖК «Император» рядом с Ливадийским дворцом в Ялте. Апартаменты были приобретены в 2013 году и обошлись Зеленским в 1,31 млн гривен (5 млн руб. по тому курсу), парковочное место в 16 кв. м — еще в 74 тыс. гривен (201 тыс. руб.). Интересно, что вплоть до 2022 года семья исправно вносила коммунальные платежи.