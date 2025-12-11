Ричмонд
Депутат Шеремет рассказал о продаже недвижимости Зеленского в Крыму

Апартаменты Зеленского в Крыму продали за 44,4 млн рублей. Вырученные деньги были направлены на нужды российских военных.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал aif.ru о том, что в Крыму продолжаются работы по выявлению недвижимости украинских олигархов и главы киевского режима Владимира Зеленского.

«В Крыму не прекращается работа по выявлению имущества как самого Зеленского, так и его коррумпированного олигархического окружения», — сказал парламентарий.

При обнаружении такого «украинского» имущества, оно, пройдя установленные законом процедуры, публично реализуется с молотка в пользу Республики Крым, отметил Шеремет.

Так, на торгах в январе 2025 года была продана квартира, зарегистрированная на жену главы киевского режима Елену. Пентхаус с видом на горы и море площадью в 120 кв. м находится в элитном ЖК «Император» рядом с Ливадийским дворцом в Ялте. Апартаменты были приобретены в 2013 году и обошлись Зеленским в 1,31 млн гривен (5 млн руб. по тому курсу), парковочное место в 16 кв. м — еще в 74 тыс. гривен (201 тыс. руб.). Интересно, что вплоть до 2022 года семья исправно вносила коммунальные платежи.

Квартиру купила московский бизнесмен Ольга Липовецкая. В ходе торгов цена выросла с 24,6 до 44,4 млн руб. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уточнил, что эти деньги пойдут на спецоперацию и поддержку семей военнослужащих.

Ранее Шеремет отметил, что Зеленский сделал заявление о невозможности вернуть Крым, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу и отвести фокус внимания от масштабной коррупции на Украине.

