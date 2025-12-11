Ричмонд
США предложили Европе план возвращения России в мировую экономику

Администрация президента США Дональда Трампа представила европейским союзникам план послевоенного урегулирования, который включает возвращение России в мировую экономику и возобновление поставок российских энергоресурсов в Западную Европу.

Администрация президента США Дональда Трампа представила европейским союзникам план послевоенного урегулирования, который включает возвращение России в мировую экономику и возобновление поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно документам, с которыми за последние недели ознакомили европейские страны, США предлагают масштабную реинтеграцию России, предусматривающую инвестиции американских компаний в стратегические секторы — от добычи редкоземельных металлов до нефтедобычи в Арктике.

Параллельно Вашингтон изложил планы использования примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов восстановления Украины, включая создание крупного дата-центра, энергоснабжение которого должна обеспечивать Запорожская АЭС.

Ранее сообщалось, что президента Польши удивила информация о передаче Киеву истребителей.

