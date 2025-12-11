Ричмонд
Стало известно, что биатлонистку Анну Богалий внесли в базу «Миротворца»

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете и заслуженный мастер спорта России Анна Богалий оказалась в списках украинского сайта «Миротворец». Как сообщает РИА Новости, персональные данные спортсменки появились в базе ресурса в среду.

Авторы сайта обвиняют Богалий в публичной поддержке России и «покушении на территориальную целостность Украины». «Миротворец» известен публикациями сведений о журналистах, жителях ДНР и ЛНР, а также гражданах других стран, которых ресурс называет «изменниками». Весной 2016 года сайт разместил данные корреспондентов, работавших по аккредитации в ДНР и ЛНР, включая контакты. После этого часть журналистов сообщала о получении угроз.

Действия владельцев ресурса неоднократно критиковались. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович называла подобные публикации «тревожным шагом», увеличивающим риски для безопасности прессы. В МИД России также заявляли о недопустимости таких методов. Мария Захарова оценивала публикации как фактический призыв к расправе.

В базе «Миротворца» ранее появлялись данные деятелей культуры, общественных активистов и граждан различных государств. Ситуация вокруг ресурса продолжает вызывать международную критику из-за характера и последствий его публикаций.

