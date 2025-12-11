Стало известно, что биатлонистку Анну Богалий внесли в базу «Миротворца»

Авторы сайта обвиняют Богалий в публичной поддержке России и «покушении на территориальную целостность Украины». «Миротворец» известен публикациями сведений о журналистах, жителях ДНР и ЛНР, а также гражданах других стран, которых ресурс называет «изменниками». Весной 2016 года сайт разместил данные корреспондентов, работавших по аккредитации в ДНР и ЛНР, включая контакты. После этого часть журналистов сообщала о получении угроз.