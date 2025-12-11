Ричмонд
Трамп назвал президента Колумбии «следующей целью» после Мадуро

Президент США Дональд Трамп предупредил колумбийского лидера Густаво Петро о возможных мерах со стороны Вашингтона, если тот не активизирует борьбу с наркоторговлей.

Отвечая на вопрос журналистов о планах переговоров, Трамп заявил, что не задумывался о диалоге с Петро, но обратил внимание на масштабы производства кокаина в Колумбии и его поставок в США.

Трамп подчеркнул, что если Колумбия не примет эффективные меры самостоятельно, она станет следующей целью американских действий в рамках борьбы с контрабандой наркотиков.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен реалистично оценивать ситуацию в конфликте.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

