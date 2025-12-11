Политик Фергюсон назвал отказ Зеленского от уступок плевком в лицо Трампу

А ранее Трамп заявил о возможном участии Вашингтона в переговорном процессе по Украине уже в предстоящие выходные. По его словам, европейские партнёры США проявили инициативу о проведении такой встречи на европейской территории для рассмотрения путей урегулирования конфликта. Отвечая на вопрос о возможных участниках, республиканец указал, что встреча может пройти с участием Зеленского и представителей Штатов.