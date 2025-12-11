Ричмонд
Политик Фергюсон назвал отказ Зеленского от уступок плевком в лицо Трампу

Британский активист и бывший кандидат в парламент от Brexit Party Джим Фергюсон сравнил отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского от уступок по урегулированию украинского конфликта с плевком в лицо американскому президенту Дональду Трампу. Об этом шотландец заявил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Зеленский просто свёл на нет мирные усилия — теперь Европа несёт ответственность за этот конфликт. Трамп почти год боролся с механизмом бесконечной войны. Зеленский только что плюнул ему в лицо в политическом смысле», — утверждает Фергюсон.

Фергюсон обратил внимание, что США предоставили европейским странам возможность разрешить кризис дипломатическим путём, однако по его мнению, они предпочли продолжение боевых действий. И ЕС «может оставаться на поле битвы» уже без американцев.

А ранее Трамп заявил о возможном участии Вашингтона в переговорном процессе по Украине уже в предстоящие выходные. По его словам, европейские партнёры США проявили инициативу о проведении такой встречи на европейской территории для рассмотрения путей урегулирования конфликта. Отвечая на вопрос о возможных участниках, республиканец указал, что встреча может пройти с участием Зеленского и представителей Штатов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

