Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Конгресс США одобрил рекордный военный бюджет на 2026 год

Нижняя палата американского парламента поддержала проект военных расходов на следующий финансовый год.

Нижняя палата американского парламента поддержала проект военных расходов на следующий финансовый год. Сумма документа достигла $901 млрд — это максимальный показатель в истории. Голосование транслировал телеканал C-SPAN.

По данным Конгресса, законопроект поддержали 312 депутатов, против высказались 112. Теперь документ передадут в Сенат, а после утверждения — на подпись президенту Дональду Трампу.

Предложенная сумма на $8 млрд превышает запрос администрации, которая просила $892,6 млрд на нужды Пентагона и связанные с обороной программы. Изначально Палата представителей предлагала сумму, совпадающую с президентским запросом, тогда как Сенат выступил за увеличение бюджета до $925 млрд. В ходе обсуждений стороны согласовали компромисс в размере $901 млрд.

Проект включает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Отдельным пунктом глава Пентагона обязан уведомлять Конгресс о каждом случае временной приостановки или прекращения передачи разведданных Киеву.

Для сравнения, военный бюджет США в 2025 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составлял $884 млрд. Новый документ отражает дальнейший рост расходов на оборону и усиление контроля со стороны законодателей за международными программами.

Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше