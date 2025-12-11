Выяснилось, что Конгресс США одобрил рекордный военный бюджет на 2026 год

Предложенная сумма на $8 млрд превышает запрос администрации, которая просила $892,6 млрд на нужды Пентагона и связанные с обороной программы. Изначально Палата представителей предлагала сумму, совпадающую с президентским запросом, тогда как Сенат выступил за увеличение бюджета до $925 млрд. В ходе обсуждений стороны согласовали компромисс в размере $901 млрд.