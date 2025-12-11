Депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал aif.ru, куда тратятся деньги, которые поступают в бюджет Республики Крым от реализации недвижимости украинских олигархов.
«На последних торгах было реализовано имущество украинских олигархов Игоря Коломойского* и Рината Ахметова*, поддерживающих неонацистский киевский режим. Недвижимость ушла с молотка за 7 миллиардов рублей», — отметил Шеремет.
«Все вырученные средства будут направляться исключительно на решение насущных проблем крымского полуострова», — обозначил парламентарий.
Ранее Шеремет отметил, что Зеленский сделал заявление о невозможности вернуть Крым, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу и отвести фокус внимания от масштабной коррупции на Украине.
Ранее политолог Владимир Скачко выразил мнение, что Коломойский* может собрать оставшихся украинских олигархов и начать кампанию против главы киевского режима.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.