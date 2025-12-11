Ричмонд
Раскрыто количество мигрантов, покинувших США при Трампе

С момента начала работы администрации президента США Дональда Трампа власти страны депортировали 600 тысяч нелегальных мигрантов, а ещё 1,9 миллиона человек покинули территорию страны самостоятельно.

С момента начала работы администрации президента США Дональда Трампа власти страны депортировали 600 тысяч нелегальных мигрантов, а ещё 1,9 миллиона человек покинули территорию страны самостоятельно. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности в социальной сети X, назвав эти цифры «фундаментальным достижением».

Таким образом, общее число лиц, покинувших США, достигло 2,5 миллионов.

Трамп, критикуя предыдущую администрацию Джо Байдена за, по его словам, открытие границ для преступников, пообещал провести крупнейшую в истории операцию по депортации.

Ранее Трамп назвал президента Колумбии «следующей целью» после Мадуро.

