Раскрыто количество мигрантов, покинувших США при Трампе

С момента начала работы администрации президента США Дональда Трампа власти страны депортировали 600 тысяч нелегальных мигрантов, а ещё 1,9 миллиона человек покинули территорию страны самостоятельно. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности в социальной сети X, назвав эти цифры «фундаментальным достижением».