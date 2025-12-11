Ричмонд
Страна ЕС создаст компенсационный фонд для принудительно стерилизованных женщин

Копенгаген запустил программу поддержки женщин, которые в период с 1960 по 1991 год столкнулись с принудительным ограничением рождаемости и дискриминацией по национальному признаку.

Копенгаген запустил программу поддержки женщин, которые в период с 1960 по 1991 год столкнулись с принудительным ограничением рождаемости и дискриминацией по национальному признаку. Решение об учреждении специального компенсационного фонда опубликовано на сайте датского министерства внутренних дел и здравоохранения.

Правительство и большинство депутатов парламента договорились, что каждая пострадавшая сможет получить около 46 тыс. долларов — 300 тыс. крон. Для оформления выплаты требуется подтвердить факт принудительных медицинских вмешательств, а также проживание в Гренландии или обучение в Дании в соответствующие годы.

Программа по снижению рождаемости была инициирована датскими властями в 1960—1970-х годах и затронула тысячи молодых инуиток. В 2022 году премьер-министр Дании принесла официальные извинения, назвав происходившее нарушением прав человека и проявлением колониальной политики.

Создание фонда стало новым шагом в признании последствий этих практик и в оказании материальной поддержки женщинам, которым пришлось столкнуться с ними лично.

