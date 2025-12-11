Страна ЕС создаст компенсационный фонд для принудительно стерилизованных женщин

Копенгаген запустил программу поддержки женщин, которые в период с 1960 по 1991 год столкнулись с принудительным ограничением рождаемости и дискриминацией по национальному признаку. Решение об учреждении специального компенсационного фонда опубликовано на сайте датского министерства внутренних дел и здравоохранения.