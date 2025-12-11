Стало известно, что рейтинги канцлера ФРГ обрушились до рекордно низких значений

В Германии фиксируют историческое падение доверия к действующему главе правительства.
Согласно опросу института INSA, политика канцлера Фридриха Мерца отрицательно оценивают 68% граждан, положительно — лишь 23%. Поддержка правительства в целом составляет 21% при 70% недовольных, передает Взгляд.
Руководитель INSA Херман Бинкерт отметил, что подобные показатели не фиксировались ранее. На фоне падения рейтингов усиливается критика внутренней и внешней линии кабинета: в общественной дискуссии звучат резкие сравнения с практиками начала прошлого века, возникающие из-за курса на милитаризацию и ужесточение политики в Восточной Европе.
По данным Welt am Sonntag, вокруг канцлера возник ещё один резонансный эпизод. Юридическая служба ХДС оформила значительное количество исков против пользователей сети, оставлявших оскорбительные комментарии в адрес Мерца. Позднее эта практика была временно прекращена после скандала с аналогичным случаем вокруг бывшего министра экономики Роберта Хабека, когда полицейский обыск у пенсионера вызвал широкий общественный протест.
Один из эпизодов, ставший предметом обсуждения, касается женщины с ограничениями по здоровью, в отношении которой после её резкой оценки действий канцлера было возбуждено дело и изъят телефон. Ситуация вызвала вопросы о допустимости применения уголовных мер за высказывания в соцсетях.
Падение доверия сопровождается напряжённостью внутри правящей коалиции. Молодые депутаты ХДС критикуют пенсионную реформу, создающую дополнительную нагрузку на бюджет. Студенческие объединения выступают против решения провести обязательную медкомиссию для молодёжи — меру, которую рассматривают как шаг к восстановлению призыва.
Экономисты предупреждают правительство о рисках в случае поддержки европейских инициатив по изъятию замороженных российских активов для финансирования Украины. Речь идёт о вероятных ответных мерах и осложнении торговых отношений.
На прошлой неделе обсуждалась вероятность распада коалиции, что может привести к досрочным выборам. По оценкам политологов, сценарий возможен осенью будущего года, когда в ряде земель пройдут региональные кампании. Сильный результат «Альтернативы для Германии», удерживающей высокие позиции в рейтингах, способен привести к смене руководства без общенационального голосования.
Политическая ситуация остаётся нестабильной: правительство удерживает позиции, но уровень поддержки указывает на нарастающее недовольство и рост внутренних противоречий в Берлине.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.