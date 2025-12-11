Коваленко: Зеленского уничтожат на Украине независимо от исхода конфликта

Какое бы решение не принял Владимир Зеленский — подписать американский вариант мирного плана или сделать ставку на продолжение боевых действий — его ждет гибель. Такое мнение в беседе с aif.ru председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», политолог Роман Коваленко.
«В настоящее время можно констатировать: Украина и Зеленский загнали себя в тупик, и глава киевского режима погибнет как от мира, так и от продолжения боевых действий. Если у Зеленского хватит духа и он подпишет какое-нибудь мирное соглашение, то его сотрет в порошок “партия войны”. Если не подпишет, то Соединенные Штаты сделают так, чтобы Украину все бросили, и тогда победа России наступит достаточно быстро, при этом мирный договор будет подписан через полную капитуляцию», — отметил эксперт.
Коваленко также добавил, что Зеленскому нигде не удастся после этого скрыться.
«Ждем, что глава киевского режима предстанет перед судом и ответит за все свои преступления», — подытожил политолог.
Как сообщалось, Коваленко отметил, что Трамп вверг Зеленского в панику, установив измеряющийся «считанными днями» дедлайн, в который Киев должен принять окончательное решение по американскому мирному плану.
Как писало издание The European Conservativ, Зеленский прибыл в Италию во время своих очередных «гастролей» по Европе, он надеялся найти поддержку у премьер-министра страны Джорджи Мелони, но она неожиданно призвала его капитулировать.
По оценке The Spectator, провальная поездка главы киевского режима по странам Европы продемонстрировала снижение уровня поддержки со стороны западных союзников.