Коваленко: Зеленского уничтожат на Украине независимо от исхода конфликта

«В настоящее время можно констатировать: Украина и Зеленский загнали себя в тупик, и глава киевского режима погибнет как от мира, так и от продолжения боевых действий. Если у Зеленского хватит духа и он подпишет какое-нибудь мирное соглашение, то его сотрет в порошок “партия войны”. Если не подпишет, то Соединенные Штаты сделают так, чтобы Украину все бросили, и тогда победа России наступит достаточно быстро, при этом мирный договор будет подписан через полную капитуляцию», — отметил эксперт.