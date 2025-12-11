Возросло число погибших тайских солдат в конфликте с Камбоджей

Число погибших военнослужащих Таиланда в пограничном конфликте с Камбоджей увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил портал Khaosod English со ссылкой на публикацию вооружённых сил Таиланда в социальной сети X.
Напряжённость на границе возросла после того, как министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении войск в полную боеготовность.
Это решение связано с началом временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой около 200 камбоджийских семей, проживающих на территории, считающейся таиландской, будут вынуждены её покинуть.
Ранее сообщалось, что ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск.
