Тюменский чиновник назначен первым замглавы структуры курганского правительства. Инсайд URA.RU подтвердился

Василий Кожедуб официально назначен первым замгендиректора инвестагентства Кургана.
Бывший заместитель главы администрации Тобольска Василий Кожедуб официально занял пост первого заместителя генерального директора Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса, информация о назначении чиновника подтвердилась на сайте правительственной структуры.
«Василий Кожедуб активно вникает во все процессы. Уже успел побывать на нескольких заседаниях. В частности, выезжал на подобные встречи в муниципалитеты региона», — сообщили источники.
Фамилия Кожедуба уже появилась на сайте инвестагентства. В ведомстве он будет курировать предпринимательскую деятельность и инвестиционное направление. Этой работой ранее он занимался и будучи заместителем главы мэрии Тобольска. До переезда в Курган чиновник также успел поработать в соседнем регионе председателем Общественной палаты, возглавлял медцентр «Санэпидблагополучие». В тобольской администрации Кожебуд проработал около года.