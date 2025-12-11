Тюменский чиновник назначен первым замглавы структуры курганского правительства. Инсайд URA.RU подтвердился

Фамилия Кожедуба уже появилась на сайте инвестагентства. В ведомстве он будет курировать предпринимательскую деятельность и инвестиционное направление. Этой работой ранее он занимался и будучи заместителем главы мэрии Тобольска. До переезда в Курган чиновник также успел поработать в соседнем регионе председателем Общественной палаты, возглавлял медцентр «Санэпидблагополучие». В тобольской администрации Кожебуд проработал около года.