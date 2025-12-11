Кондрахин объяснил пластырь на руке Трампа травмой и неправильным лечением

Президент США Дональд Трамп более недели ходит с пластырем на правом запястье. На днях он сменил бежевый пластырь на светло-коричневый, обратили внимание журналисты.
Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru допустил, что у американского лидера могло развиться неправильное течение хронической венозной недостаточности, о которой в июле сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Дело в том, что Трамп — пожилой человек, у него микроциркуляция будет страдать, она достаточно всех страдает в таком возрасте, и там любые изменения могут быть — физиологические, патологичные. Идет старение организма. У него могла быть травма или неправильное течение заболевания. Поэтому остался след на руке и он прикрывает его пластырем. Только он знает, что у него на самом деле», — сказал Кондрахин.
СМИ писали, что в понедельник Трамп выглядел так, будто во время встречи с членами кабмина борется со сном.