Ошибка в лечении или травма: врач сказал, что Трамп скрывает под пластырем

«Дело в том, что Трамп — пожилой человек, у него микроциркуляция будет страдать, она достаточно всех страдает в таком возрасте, и там любые изменения могут быть — физиологические, патологичные. Идет старение организма. У него могла быть травма или неправильное течение заболевания. Поэтому остался след на руке и он прикрывает его пластырем. Только он знает, что у него на самом деле», — сказал Кондрахин.