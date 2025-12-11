Ошибка в лечении или травма: врач сказал, что Трамп скрывает под пластырем

Здоровье американского лидера Дональда Трампа не в первый раз становится предметом пристального внимания общественности и СМИ. Более недели он ходит с пластырем на правом запястье, меняя его с бежевого на светло-коричневый.
В период с декабря 2024 на руках Трампа неоднократно замечали синяки, что породило предположения о состоянии его здоровья.
Шрам от ранения, операция на глазах и «частые победы в гольфе».
В апреле 2025 года, спустя три месяца после второй инаугурации Трампа, Белый дом опубликовал результаты его медицинского осмотра и неврологического обследования. В отчете говорилось, что Трамп когда-то перенес операцию по удалению катаракты, упоминался его шрам от пулевого ранения и его «частые победы в гольфе».
В июле 2025 года на фоне того, как 79-летний Трамп сообщил о легкой припухлости голеней и слухов из-за его синяках на руке, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что у президента США диагностировали хроническую венозную недостаточность — распространённое заболевание, при котором кровь скапливается в ногах, особенно у людей старше 70 лет.
Лечащий врач Трампа Шон Барбабелла писал, что синяки на правой руке американского лидера связаны с частыми рукопожатиями и приемом аспирина.
Трампа пытались «похоронить».
В конце августа на руках Трампа вновь заметили большие синяки, а 27 августа вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о готовности стать президентом. Из-за этого в сети стали активно обсуждать, что Трамп может быть серьезно болен или даже мертв.
30 августа фраза «Трамп мертв» стала трендом в соцсети X*. Через два дня появилась фотография американского лидера, покидающего Белым дом, она подтвердила, что Трамп жив, но увеличила число теорий о том, что он якобы перенес ишемический инсульт.
Позже Трамп опроверг все слухи, написав в Truth Social большими буквами, что он «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».
Пластырь на руках Трампа вновь породил слухи.
1 декабря Трамп заявил, что прошел МРТ. Он не уточнил, какую именно часть тела исследовали врачи. В Белом доме на следующий заявили, что скоро обнародуют расшифровку магнитно-резонансной томографии. Также Левитт подчеркнула, что состояние здоровья Трампа является нормальным для людей его возраста.
Несмотря на заявления Белого дома, состояние американского лидера вызывает вопросы у общественности. Таблоид Irish Star писал, что Трамп задремал во время девятого заседания кабинета министров.
Пластырь на правом запястье, с которым президент США появляется на публике больше недели, только подогревает обсуждения о возможных проблемах со здоровьем.
Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru объяснил, что может скрываться под пластырем.
«Дело в том, что Трамп — пожилой человек, у него микроциркуляция будет страдать, она достаточно всех страдает в таком возрасте, и там любые изменения могут быть — физиологические, патологичные. Идет старение организма. У него могла быть травма или неправильное течение заболевания. Поэтому остался след на руке и он прикрывает его пластырем. Только он знает, что у него на самом деле», — сказал Кондрахин.
Он предположил, что Трамп стал накладывать пластырь на синяки на руке, чтобы уменьшить шумиху вокруг состояния его здоровья.
Сам президент США опровергает слухи об ухудшении состояния здоровья, заявляя, что считает крамольными и даже предательскими «постоянные публикации ложных сообщений от The New York Times и других» о его самочувствии.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.