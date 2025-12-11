Бойцы ВДВ, лишившись оружия из-за дрона, захватили трофейное и уничтожили врага

«Нужно было зачистить лесополосу, мы спешились в двойке. Был туман. Не дойдя метров 300−400 до блиндажа с противником, нас атаковал “ждун” — FPV-дрон на оптоволокне, который сидел и ждал. Из-за удара оптоволокна у нас были выведены из строя оба автомата и рация. Мы приняли одно для себя решение — пойти дальше и выполнить задачу до конца. В итоге были ликвидированы четверо украинских боевиков», — поделился военнослужащий.