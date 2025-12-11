Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом за совершенные преступления, и этот трибунал должен быть международным, сказал aif.ru председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», политолог Роман Коваленко.
«Все эксперты ждут, что Зеленский все-таки предстанет перед трибуналом, как и вся его свора, начиная от Порошенко*, развязавшая кровавый конфликт», — сказал Коваленко.
Эксперт при этом выразил уверенность, что у России есть необходимые ресурсы, чтобы придать трибуналу международный статус.
Как сообщалось, Киев находится чуть ли не на грани военных бунтов. Связано это, во-первых, с невыплатами военным заработной платы, что уже происходит или вот-вот произойдет, и, во-вторых, с отсутствием нормального обеспечения боеприпасами ВСУ.
Ранее Коваленко отметил, что Трамп вверг Зеленского в панику, установив измеряющийся «считанными днями» дедлайн, в который Киев должен принять окончательное решение по американскому мирному плану.
Как писало издание The European Conservativ, Зеленский прибыл в Италию во время своих очередных «гастролей» по Европе, он надеялся найти поддержку у премьер-министра страны Джорджи Мелони, но она неожиданно призвала его капитулировать.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.