Коваленко: Зеленский может предстать перед трибуналом в стране БРИКС

Эксперт Коваленко заявил, что Зеленский должен предстать перед международным трибуналом за военные преступления.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом за совершенные преступления, и этот трибунал должен быть международным, сказал aif.ru председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», политолог Роман Коваленко.

«Все эксперты ждут, что Зеленский все-таки предстанет перед трибуналом, как и вся его свора, начиная от Порошенко*, развязавшая кровавый конфликт», — сказал Коваленко.

Эксперт при этом выразил уверенность, что у России есть необходимые ресурсы, чтобы придать трибуналу международный статус.

«Мы не берем сейчас Европу, которая полностью прогнила. Есть отличные страны-партнеры России по БРИКС и ШОС. Поэтому суд можно и нужно делать международным», — сказал Коваленко.

Как сообщалось, Киев находится чуть ли не на грани военных бунтов. Связано это, во-первых, с невыплатами военным заработной платы, что уже происходит или вот-вот произойдет, и, во-вторых, с отсутствием нормального обеспечения боеприпасами ВСУ.

Ранее Коваленко отметил, что Трамп вверг Зеленского в панику, установив измеряющийся «считанными днями» дедлайн, в который Киев должен принять окончательное решение по американскому мирному плану.

Как писало издание The European Conservativ, Зеленский прибыл в Италию во время своих очередных «гастролей» по Европе, он надеялся найти поддержку у премьер-министра страны Джорджи Мелони, но она неожиданно призвала его капитулировать.

Изначально в состав БРИКС входили пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 году к ним присоединились ещё четыре государства — ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 года добавилась Индонезия. Страны БРИКС сотрудничают в вопросах политики, экономики, финансовой системы, безопасности и культурно-гуманитарной сфере.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

