От парада суверенитетов к «тюменской матрешке»: как ХМАО отстаивал независимость в 90-е

«Доходило до смешного. Такой крупный город, как Нижневартовск, не мог себе позволить строительство дворца культуры. Дом техники это пожалуйста, а культуру, по мнению советского руководства, в вахтовом населенном пункте иметь было нельзя. Памятник “Покорителям Самотлора”, который в народе зовут “Алеша”, по документам проходил как нефтяная вышка. Приехали москвичи возводить наши родные шестнадцатиэтажки, дома типовой серии П-44, и должны были застроить ими один микрорайон и оборудовать там котельную. Так вот, в нашем горисполкоме придумали, как обустроить отопление по всему Нижневартовску. Нужно было возвести высотки в разных микрорайонах. Переговоры с архитекторами шли сложно, но все получилось, и тепловые сети закольцевали по всему городу. Вот с таким наследием мы вступили в девяностые», — вспоминает один из местных старожилов.