В России предлагают сократить продолжительность рабочей недели до 30 часов

Группа депутатов Госдумы ФС РФ предложила изменить Трудовой кодекс, снизив нормальную продолжительность рабочей недели для россиян до 30 часов. Документ, поступивший 10 декабря и оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предполагает шестичасовой рабочий день при пятидневном графике.
В пояснительной записке указано, что цель инициативы — установить новую норму рабочего времени. Для отдельных категорий работников авторы предлагают ещё более существенное сокращение — до 24 часов в неделю. Эти меры могут коснуться несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогов, а также сотрудников с вредными и опасными условиями труда.
По замыслу разработчиков, переход на 30-часовую неделю должен повысить производительность, улучшить качество жизни, снизить стресс и уровень профессионального выгорания. Отдельно отмечается влияние на демографическую ситуацию: сокращение занятости, по мнению авторов, позволит уделять больше времени семье и дополнительному образованию.
Один из инициаторов заявил агентству, что большинство граждан сегодня перегружены работой. Он напомнил, что с момента введения 40-часовой недели прошло более трёх десятилетий, а автоматизация и рост производительности требуют пересмотра устаревших норм. В случае принятия закона, подчёркивает депутат, любое время сверх 30 часов должно оплачиваться как сверхурочное, что, по его мнению, повысит средний заработок и поддержит экономический рост.
