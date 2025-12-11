В России предлагают сократить продолжительность рабочей недели до 30 часов

Один из инициаторов заявил агентству, что большинство граждан сегодня перегружены работой. Он напомнил, что с момента введения 40-часовой недели прошло более трёх десятилетий, а автоматизация и рост производительности требуют пересмотра устаревших норм. В случае принятия закона, подчёркивает депутат, любое время сверх 30 часов должно оплачиваться как сверхурочное, что, по его мнению, повысит средний заработок и поддержит экономический рост.