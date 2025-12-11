WSJ заявила о предложениях США по возвращению РФ в мировую экономику

Россия может вновь вернуться на мировой экономический рынок в качестве полноценного игрока. Такую стратегию представил Вашингтон. США обратились с предложениями по реинтеграции Москвы в мировую экономику к странам Европы, пишет The Wall Street Journal.
По данным источников, Вашингтон также уведомил ЕС о возможности восстановления российских поставок энергоносителей в регион. США предложили несколько неназванных вариантов развития ситуации, пишет автор.
Отмечается, что американский план подразумевает инвестиции компаний из США в «стратегические сектора, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике». Как рассказали собеседники издания, администрация американского лидера полноценно рассмотрит эти предложения после окончания конфликта Москвы и Киева.
По версии Financial Times, президент США Дональд Трамп вновь негласно назначил дату, к которой хочет успеть согласовать украинское соглашение. Как утверждается, он планирует заключить мир до католического Рождества.