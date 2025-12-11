Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту. Кадры мероприятия зампред Совбеза опубликовал на платформе Max.
В открытой части совещания, Медведев уточнил, что с начала 2025 года в воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих по контракту.
«Ориентиры, которые были заданы и которые были обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на этот год, практически достигнуты», — отметил политик, добавив, что еще больше 34 тысяч человек зачислено в добровольческие подразделения.
В 2023 году, напомним, Дмитрий Медведев заявил, что примерно 280 тысяч человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) России с 1 января.
Позже президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил (ВС) РФ контрактниками в 2024 году. Тогда планировалось создать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.
Отметим, на Западе довольно давно начали признавать успехи российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Так, в Британии заявили на днях, что Россия освобождает все больше новых территорий на Украине. Причем более быстрыми темпами, чем в начале проведения спецоперации.
В США на этом фоне заявили, что бойцы ВС России в начале декабря освободили Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Это событие меняет ход переговоров по урегулированию на Украине.
Вместе с тем, российские войска демонстрируют территориальные успехи и продолжают укреплять свои позиции на Запорожском направлении. Запад и Украина переживает, что после освобождения города Гуляйполе, оборона ВСУ на этом направлении может рухнуть.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия намерена добиться своих целей в спецоперации. Накануне в связи с этим глава государства напомнил, что Донбасс изначально входил в состав РСФСР, но позже, по решению первого руководителя Союза Советских Социалистических Республик Владимира Ленина, был передан Украине.