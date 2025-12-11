Раскрыто, почему МАГАТЭ не называет стороны, наносящие удары по Запорожской АЭС

По словам Гросси, агентство могло бы обозначать виновных только при условии проведения полностью независимых оценок: отбора и анализа проб окружающей среды, изучения обломков и других материалов, которые дают основание для выводов. Однако такой возможности у инспекторов нет. Часто сотрудники МАГАТЭ не могут прибыть на место атаки сразу по соображениям безопасности. Осмотр территории спустя 24−30 часов, подчёркивает Гросси, с точки зрения криминалистики уже не позволяет считать доказательства неизменными.