Раскрыто, почему МАГАТЭ не называет стороны, наносящие удары по Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, что организация не может публично указывать ответственных за атаки на Запорожскую АЭС. В интервью РИА Новости он отметил, что обе стороны конфликта критикуют МАГАТЭ за отказ делать такие выводы.
По словам Гросси, агентство могло бы обозначать виновных только при условии проведения полностью независимых оценок: отбора и анализа проб окружающей среды, изучения обломков и других материалов, которые дают основание для выводов. Однако такой возможности у инспекторов нет. Часто сотрудники МАГАТЭ не могут прибыть на место атаки сразу по соображениям безопасности. Осмотр территории спустя 24−30 часов, подчёркивает Гросси, с точки зрения криминалистики уже не позволяет считать доказательства неизменными.
Он уточнил, что это не упрёк какой-либо стороне, но в подобных условиях Агентство не вправе заявлять, кто нанёс удар. Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда МАГАТЭ просят определить направление атаки по объектам украинской инфраструктуры. Гросси подчёркивает: без независимых инспекций такие заявления невозможны.
Гендиректор отметил, что в случае получения необходимых условий — доступа, автономного анализа и оперативного осмотра — агентство могло бы давать более точные оценки. Однако сейчас полномочия и возможности инспекторов ограничены.
Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, является крупнейшей в Европе. С 2022 года станция перешла под контроль России, а её энергоблоки с апреля 2024 года находятся в режиме «холодного останова». В условиях продолжающегося конфликта объект остаётся зоной повышенного внимания международных структур.
