Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коррупция по-австралийски: министров обвинили в семейном отдыхе за счет бюджета

The Australian: Министров обвиняют в растрате бюджета на семейный отдых.

Источник: Комсомольская правда

В Австралии разгорается коррупционный скандал. Представители оппозиции потребовали пересмотреть систему льгот и компенсаций для министров и членов их семей из-за слишком частых семейных поездок чиновников за бюджетный счёт.

Повод для критики подала глава министерства коммуникаций и спорта Аника Уэллс, которая съездила с семьёй на горнолыжный курорт, в Нью-Йорк и Париж и оплатила из бюджетных средств билеты на спортивные соревнования. Все это обошлось австралийскому бюджету более чем в 100 тыс. австралийских долларов. Оппозиция имеет также претензии к министру торговли и туризма Дону Фареллу, который тратил на авиабилеты для членов своей семьи бюджетные деньги.

При этом в Австралии законодательно закреплены льготы и компенсации, позволяющие министрам оплачивать поездки для себя и членов своих семей.

Ранее сообщалось, что бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини задержана по подозрению в мошенничестве.

Хроники коррупционного скандала на Украине, в котором задействованы ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич и другие высокопоставленные украинские чиновники, мы собрали здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Биография Федерики Могерини
Итальянский политик и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам, Федерика Могерини в 2025 году попала под уголовное преследование: ее подозревают в мошенничестве, коррупции и нарушении гостайны. Собрали главное из биографии видного деятеля Евросоюза.
Читать дальше