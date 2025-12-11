В Австралии разгорается коррупционный скандал. Представители оппозиции потребовали пересмотреть систему льгот и компенсаций для министров и членов их семей из-за слишком частых семейных поездок чиновников за бюджетный счёт.
Повод для критики подала глава министерства коммуникаций и спорта Аника Уэллс, которая съездила с семьёй на горнолыжный курорт, в Нью-Йорк и Париж и оплатила из бюджетных средств билеты на спортивные соревнования. Все это обошлось австралийскому бюджету более чем в 100 тыс. австралийских долларов. Оппозиция имеет также претензии к министру торговли и туризма Дону Фареллу, который тратил на авиабилеты для членов своей семьи бюджетные деньги.
При этом в Австралии законодательно закреплены льготы и компенсации, позволяющие министрам оплачивать поездки для себя и членов своих семей.
Ранее сообщалось, что бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини задержана по подозрению в мошенничестве.
Хроники коррупционного скандала на Украине, в котором задействованы ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич и другие высокопоставленные украинские чиновники, мы собрали здесь на KP.RU.