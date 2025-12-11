Коррупция по-австралийски: министров обвинили в семейном отдыхе за счет бюджета

Повод для критики подала глава министерства коммуникаций и спорта Аника Уэллс, которая съездила с семьёй на горнолыжный курорт, в Нью-Йорк и Париж и оплатила из бюджетных средств билеты на спортивные соревнования. Все это обошлось австралийскому бюджету более чем в 100 тыс. австралийских долларов. Оппозиция имеет также претензии к министру торговли и туризма Дону Фареллу, который тратил на авиабилеты для членов своей семьи бюджетные деньги.