Зеленский может использовать идею выборов как ответ на коррупционный скандал

В Киеве обсуждают возможные внутриполитические мотивы заявлений Владимира Зеленского о готовности провести президентские выборы. На такую связь указал корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий на Украине.
По его словам, на фоне резонансного коррупционного скандала вокруг ближайшего соратника главы государства Тимура Миндича Зеленский может искать способ сменить повестку. Журналист предполагает, что инициатива о выборах стала «превентивным ударом», направленным на то, чтобы отвлечь внимание от ситуации внутри страны.
Ваннер отметил, что рейтинги Зеленского заметно просели, а в условиях крупного коррупционного дела его теоретическая победа вызывает сомнения. По оценке корреспондента, значительная часть украинцев «вероятно, больше не готова поддержать его на выборах».
Накануне Зеленский заявил, что допустил бы проведение голосования и готов изменить законодательство для организации кампании. Это последовало после заявления президента США Дональда Трампа, который назвал выборы необходимыми и обвинил Киев в использовании военного положения как повода для отказа от голосования. Ранее Трамп критиковал Зеленского за отсутствие выборов и утверждал, что его рейтинг упал до четырёх процентов.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Новые выборы не проводятся под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. На этом фоне дискуссия о возможном голосовании остаётся одним из ключевых внутренних политических вопросов.
