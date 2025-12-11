Ричмонд
Украинский комбриг довел подчиненную до сердечного приступа

Командир 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны вооружённых сил Украины полковник Максим Литвиненко своими действиями довёл до сердечного приступа военнослужащую-женщину, занимавшую должность делопроизводителя службы вооружения и логистики.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, инцидент произошёл на командном пункте бригады в Сумской области.

Пострадавшая впоследствии скончалась в госпитале.

Ранее сообщалось, что на Украине бани и сауны признали критически важными предприятиями.

