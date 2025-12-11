МИД Венесуэлы расценивает захват США нефтяного танкера как акт пиратства

Боливарианская Республика Венесуэла осуждает и решительно отвергает вопиющий грабеж и акт международного пиратства, публично объявленный президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом], который признал нападение на нефтяной танкер в Карибском море«, — указали в МИД. “Еще во время предвыборной кампании 2024 года [глава Белого дома] открыто заявлял, что его целью всегда был захват венесуэльской нефти без какой-либо компенсации, и давал понять, что политика агрессии против нашей страны является частью преднамеренного плана по присвоению наших энергетических богатств”, — напомнили в ведомстве.