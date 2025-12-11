Российские регионы получат право влиять на увольнение иностранных работников

С 1 марта 2026 года работодатели смогут расторгать трудовые договоры с иностранцами на основании нормативных актов регионального уровня. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко.
По его словам, региональные документы официально включат в перечень оснований для прекращения трудовых отношений. Если регион вводит ограничения на привлечение иностранных работников, работодатель сможет сократить их численность, опираясь именно на эти акты.
До подписания нового закона подобные меры базировались только на решениях федерального уровня — постановлениях правительства, указах президента и других общегосударственных документах. Теперь в этот перечень добавляют и положения субъектов РФ.
Антропенко напомнил, что регионы уже получили право устанавливать лимиты на использование иностранной рабочей силы. За несоблюдение таких требований работодателю грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Поправки формируют новый механизм контроля рынка труда, позволяющий региональным властям оперативнее реагировать на локальные потребности и корректировать численность иностранных работников.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.