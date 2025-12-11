Анонсировано, что США хотят оставить себе нефть с венесуэльского танкера

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что танкер находился в санкционных списках США. По оценке агентства, перехват может стать серьёзной точкой напряжения в отношениях Вашингтона и Каракаса, поскольку создаёт риски для экспортных поставок венесуэльской нефти: перевозчики могут отказаться от загрузки углеводородов, опасаясь аналогичных задержаний.