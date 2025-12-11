Анонсировано, что США хотят оставить себе нефть с венесуэльского танкера

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефть, перевозимая судном, задержанным у побережья Венесуэлы, останется у Соединённых Штатов. Его комментарий прозвучал 10 декабря в Белом доме в ответ на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе груза.
Трамп подтвердил сам факт задержания танкера американскими военными и пообещал опубликовать подробности инцидента, включая фотографии и данные о владельцах судна. По словам президента, раскрытие информации будет сделано в ближайшее время.
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что танкер находился в санкционных списках США. По оценке агентства, перехват может стать серьёзной точкой напряжения в отношениях Вашингтона и Каракаса, поскольку создаёт риски для экспортных поставок венесуэльской нефти: перевозчики могут отказаться от загрузки углеводородов, опасаясь аналогичных задержаний.
Инцидент рассматривается наблюдателями как возможная эскалация противостояния, где контроль над нефтяными потоками становится инструментом давления.
