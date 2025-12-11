Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анонсировано, что США хотят оставить себе нефть с венесуэльского танкера

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефть, перевозимая судном, задержанным у побережья Венесуэлы, останется у Соединённых Штатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефть, перевозимая судном, задержанным у побережья Венесуэлы, останется у Соединённых Штатов. Его комментарий прозвучал 10 декабря в Белом доме в ответ на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе груза.

Трамп подтвердил сам факт задержания танкера американскими военными и пообещал опубликовать подробности инцидента, включая фотографии и данные о владельцах судна. По словам президента, раскрытие информации будет сделано в ближайшее время.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что танкер находился в санкционных списках США. По оценке агентства, перехват может стать серьёзной точкой напряжения в отношениях Вашингтона и Каракаса, поскольку создаёт риски для экспортных поставок венесуэльской нефти: перевозчики могут отказаться от загрузки углеводородов, опасаясь аналогичных задержаний.

Инцидент рассматривается наблюдателями как возможная эскалация противостояния, где контроль над нефтяными потоками становится инструментом давления.

Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше