Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не называет виновного в ударах по ЗАЭС

«Я неоднократно говорил, что для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод», — отметил он, добавив, что такой возможности у МАГАТЭ нет.