Гросси заявил, что ему известно о критике с обеих сторон, поскольку он публично не называет виновных в атаках на атомную станцию.
«Я неоднократно говорил, что для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод», — отметил он, добавив, что такой возможности у МАГАТЭ нет.
Гросси подчеркнул, что понимает соображения безопасности, из-за которых инспекторов иногда не пускают на место сразу. Однако он отметил, что осмотр обломков с задержкой в сутки или более с точки зрения экспертизы ставит под сомнение сохранность улик, которые уже могли быть изменены.
Ранее в районе города Энергодара, расположенного в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, было зафиксировано около десяти обстрелов. Атаки велись с применением ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на регулярные обстрелы прилегающих территорий, радиационная обстановка на самой ЗАЭС остаётся стабильной и полностью контролируемой. На станции продолжает работать миссия МАГАТЭ, которая проводит мониторинг и оценку ситуации. Персонал ЗАЭС выполняет все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности объекта, демонстрируя высокую стойкость и профессионализм.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.