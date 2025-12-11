Паника Зеленского: Трамп давит, в Киеве зреет бунт военных

Нынешний киевский режим доживает свои последние дни, находится, образно говоря, на последней стадии разложения, уверен председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», политолог Роман Коваленко. По его информации, украинские военные готовят бунт, а Владимир Зеленский в смятении и панике.
Зеленский паникует.
В панику Зеленского вверг президент США Дональд, установив измеряющийся «считанными днями» дедлайн, в который тот должен принять окончательное решение по американскому мирному плану, пояснил эксперт.
«Глава киевского режима осознал, что его прижали к стенке, что с него не слезут… Думаю, он уже находится на последней стадии и сейчас ищет для себя гарантии даже не для безбедного существования дальнейшего, а просто гарантии жизни», — сказал Коваленко.
Он констатировал, что у Зеленского очень много врагов внутри Украины, включая олигарха Игоря Коломойского*.
«Зеленский и для Европы, и для США давно “чемодан без ручки”. И я думаю, что Трамп четко понял главный посыл президента России Владимира Путина о том, что ничего подписывать с нелегитимными властями Украины РФ не будет. Поэтому американский лидер и торопит Зеленского с выборами», — сказал Коваленко.
На Украине зреет бунт военных.
Неблагоприятная ситуация для киевского режима складывается не только на международной арене: внутри самой страны вот-вот произойдет военный бунт, обстановка накалена до предела, отметил политолог.
«По моей информации, Киев находится чуть ли не на грани военных бунтов. Связано это, во-первых, с невыплатами военным заработной платы, что уже происходит или вот-вот произойдет, и, во-вторых, с отсутствием нормального обеспечения боеприпасами ВСУ», — сказал Коваленко.
Поэтому, констатировал эксперт, сейчас цель США и Европы — во что бы то ни стало остановить успешное продвижение России в зоне СВО и замедлить провалы украинской армии.
«У Дональда Трампа сугубо прагматичные цели, он хочет остановить армию РФ, а каким способом и под каким предлогом — ему все равно… И сейчас Зеленский начинает выдумывать время для выборов — 30−60 дней, что на этот период необходимо прекратить боевые действия. Но какое отношение подготовка к выборам имеет к боям? Избирательные комиссии — не военная цель, никто, естественно, тратить на них вооружение не будет. Проводите подготовку», — сказал Коваленко.
Зеленского ждет гибель.
Какое бы решение не принял Владимир Зеленский — подписать американский вариант мирного плана или сделать ставку на продолжение боевых действий — его ждет гибель, считает эксперт.
«В настоящее время можно констатировать: Украина и Зеленский загнали себя в тупик, и глава киевского режима погибнет как от мира, так и от продолжения боевых действий. Если у Зеленского хватит духа и он подпишет какое-нибудь мирное соглашение, то его сотрет в порошок “партия войны”. Если не подпишет, то Соединенные Штаты сделают так, чтобы Украину все бросили, и тогда победа России наступит достаточно быстро, при этом мирный договор будет подписан через полную капитуляцию», — пояснил Коваленко.
Он также добавил, что Зеленскому нигде не удастся после этого скрыться.
«Ждем, что глава киевского режима предстанет перед судом и ответит за все свои преступления», — сказал политолог.
Зеленского ждет международный трибунал.
Коваленко считает, что Зеленский должен предстать перед международным трибуналом.
«Все эксперты ждут, что Зеленский все-таки предстанет перед трибуналом, как и вся его свора, начиная от Порошенко*, развязавшая кровавый конфликт», — сказал Коваленко.
Эксперт при этом выразил уверенность, что у России есть необходимые ресурсы, чтобы придать трибуналу международный статус.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.