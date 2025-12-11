Во враждебной РФ стране варварски снесли памятник советским воинам

В городе Машево (Польша демонтировали памятник советским воинам-освободителям, установленный в 1947 году.
Об этом сообщила телекомпания TVP. Решение приняли местные власти, а сами работы выполнил Институт национальной памяти Польши.
По данным канала, двухметровый монумент сочли «пропагандистским объектом», напоминающим о тоталитарных режимах. Памятник стоял перед ратушей, был увенчан красной звездой, однако ранее с него уже снимали табличку и символику. На месте демонтированной скульптуры планируют установить новый объект — в память о переселенцах, прибывших сюда после Второй мировой войны.
Это не первый подобный эпизод. Ранее в городе Плоты снесли памятник польско-советскому братству по оружию. Трансляцию демонтажа вёл Институт национальной памяти. Скульптуру, установленную впервые в 1955 году и заменённую новой в 1977-м, снесли экскаватором.
С 2017 года в Польше действует программа демонтажа памятников, которые власти относят к символам коммунизма и тоталитаризма. Политика по их удалению продолжает вызывать споры как внутри страны, так и за её пределами.
