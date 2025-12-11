Во враждебной РФ стране варварски снесли памятник советским воинам

По данным канала, двухметровый монумент сочли «пропагандистским объектом», напоминающим о тоталитарных режимах. Памятник стоял перед ратушей, был увенчан красной звездой, однако ранее с него уже снимали табличку и символику. На месте демонтированной скульптуры планируют установить новый объект — в память о переселенцах, прибывших сюда после Второй мировой войны.