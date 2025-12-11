Великобритания «неохотно» признаёт наличие своих войск на Украине

«Великобритания неохотно признаёт присутствие своих военнослужащих на Украине, численность которых, как считается, не превышает 100 человек. Отчасти это связано с тем, что страна не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в пропагандистских целях», — говорится в статье.