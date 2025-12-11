«Великобритания неохотно признаёт присутствие своих военнослужащих на Украине, численность которых, как считается, не превышает 100 человек. Отчасти это связано с тем, что страна не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в пропагандистских целях», — говорится в статье.
Эксперты считают, что Хули наблюдал за работой украинских военных с «новым оборонительным средством». В результате происшествия остальные британские солдаты не пострадали. Премьер Великобритании Кир Стармер отметил, что погибший «с честью и достоинством служил стране по всему миру во имя свободы и демократии».
Напомним, 9 декабря стало известно о гибели одного из военнослужащих Великобритании на территории Украины. Британский солдат, находившийся вдали от линии фронта, получил ранения, которые оказались смертельными, в результате несчастного случая. Минобороны выразило глубочайшие соболезнования семье погибшего и заявило, что она уже проинформирована о случившемся.
