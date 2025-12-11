Ричмонд
Раскрыто, как один политик ответил Белому дому видео с «арестованным» Трампом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X видео, на котором президент США Дональд Трамп и глава минобороны Пит Хегсет показаны в наручниках.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X видео, на котором президент США Дональд Трамп и глава минобороны Пит Хегсет показаны в наручниках. Пост стал ответом на публикацию Белого дома о «сезоне наручников для нелегалов».

Фигуранты ролика внешне узнаваемы, однако сходство неполное — по признакам видео выглядит сгенерированным нейросетью. Ньюсом таким образом вступил в публичную перепалку с федеральной администрацией, усилив политический контраст между демократическим руководством Калифорнии и Белым домом.

В конце октября губернатор Калифорнии заявлял о намерении участвовать в президентских выборах — он рассматривает возможность баллотироваться от Демократической партии и ожидает результатов промежуточных выборов в США в ноябре следующего года. Ньюсом подчёркивал, что не считает себя единственным потенциальным кандидатом.

Дональд Трамп, комментируя разговоры о третьем сроке, ранее говорил, что не задумывался об этом, однако его рейтинги «лучше, чем когда-либо». Политическое противостояние усиливается на фоне растущей активности обоих политиков в публичном пространстве.

