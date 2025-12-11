Раскрыто, как один политик ответил Белому дому видео с «арестованным» Трампом

В конце октября губернатор Калифорнии заявлял о намерении участвовать в президентских выборах — он рассматривает возможность баллотироваться от Демократической партии и ожидает результатов промежуточных выборов в США в ноябре следующего года. Ньюсом подчёркивал, что не считает себя единственным потенциальным кандидатом.