Белый дом открыл сайт по продаже «золотой карты Трампа»

«Золотая карта Трампа» использует соответствующую цветовую гамму и символику: изображение президента США, белоголового орлана, Статуи Свободы и государственного флага. Программа позиционируется как доступная для любого заинтересованного лица.
Согласно информации на сайте, после проверки данных и внесения миллионного взноса резидентство предоставляется в рекордно короткие сроки. В процессе оформления требуется предоставить личные и финансовые сведения. В пояснениях указано, что карта может быть аннулирована, например, по соображениям национальной безопасности.
Невозвратный сбор в 15 тысяч долларов за рассмотрение заявки классифицируется как пожертвование. Представители власти обещают, что процедура согласования займёт несколько недель.
Также анонсируется скорая возможность оформить «платиновую карту» за взнос в пять миллионов долларов, которая позволит проживать в США до 270 дней в году без налоговых обязательств.
Ранее Дональд Трамп представил дизайн «золотой карты», которая позволит состоятельным иностранным инвесторам получить гражданство Америки. В четверг, 3 апреля, республиканец продемонстрировал её первый образец журналистам на борту № 1 (Air Force One).
