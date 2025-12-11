Ричмонд
В Сумах прогремел взрыв

В украинском городе Сумы произошел взрыв на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В украинском городе Сумы прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал «24 канал».

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, информирующей об обстановке в стране, в Сумской области действует воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщали и о взрывах в Полтавской области, тоже на фоне воздушной тревоги.

Тревога с воздуха была объявлена также в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

ВС РФ с октября 2022 года наносят удары по объектам на территории Украины, используемым в целях ВСУ. Это началось после теракта на Крымском мосту, организованного Киевом.

