Американский журналист Такер Карлсон в своём видеообращении заявил, что результаты выборов 2024 года показали: значительная часть государственных структур США нуждается в глубокой реформе. Комментируя политическую ситуацию, он отметил, что многие институты «прогнили насквозь» и утратили доверие граждан.
Особое внимание Карлсон уделил Федеральному бюро расследований. По его словам, американцы не обязаны принимать заявления ФБР без предъявления доказательств. Он подчеркнул, что спецслужба должна подтверждать свои выводы фактами, а не рассчитывать на автоматическую поддержку общества.
Журналист назвал ФБР «огромной бюрократизированной системой», часть которой якобы действует вне контроля руководства. В качестве примера он привёл события 6 января 2021 года у здания Капитолия, заявив, что беспорядки могли быть «подстроены» структурой, а часть причастных лиц так и не понесла наказание.
Карлсон напомнил, что ни один гражданин «не обязан верить всему, что говорит правительство», особенно если речь идёт об учреждениях с зафиксированной историей нарушений. Он сослался на случаи, когда ФБР, по его мнению, вмешивалось в расследования, фабриковало дела или искажало правосудие.
