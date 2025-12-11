Известный журналист обвинил крупнейшие институты США в «прогнившей системе»

Карлсон напомнил, что ни один гражданин «не обязан верить всему, что говорит правительство», особенно если речь идёт об учреждениях с зафиксированной историей нарушений. Он сослался на случаи, когда ФБР, по его мнению, вмешивалось в расследования, фабриковало дела или искажало правосудие.