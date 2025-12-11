В курганской корпорации отвечающей за ипотеку и жилье, сменился руководитель

По данным собеседников URA.RU, знакомых с кадровой ситуацией, Борисов ранее работал в органах исполнительной власти региона. В 2019 году он занимал должность первого заместителя директора департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области. До этого он трудился в одном из северных регионов, отмечают собеседники агентства.