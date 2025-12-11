WSJ: США показали ЕС планы по возвращению РФ в мировую экономику

США предложили Европейскому союзу несколько планов по восстановлению Украины и возвращению России в глобальную экономику. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«В последние недели администрация Трампа передала европейским партнёрам ряд документов», — пишет издание.
Отмечается, что эти предложения вызвали ожесточённые споры между Вашингтоном и союзниками в Европе.
Wall Street Journal подчёркивает, что реализация любого из планов полностью изменит экономическую карту континента.
Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что его последние переговоры с лидерами ЕС по вопросу Украины проходили в достаточно жёстком тоне. Он подчеркнул, что обсуждение ситуации вокруг конфликта было полностью откровенным, без попыток сгладить острые углы.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что страны Европы подталкивают Владимира Зеленского к продолжению конфликта с Россией.