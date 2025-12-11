WSJ: США показали ЕС планы по возвращению РФ в мировую экономику

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что его последние переговоры с лидерами ЕС по вопросу Украины проходили в достаточно жёстком тоне. Он подчеркнул, что обсуждение ситуации вокруг конфликта было полностью откровенным, без попыток сгладить острые углы.