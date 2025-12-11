Ермаков: войска РФ освободили поселок Яровая под Красным Лиманом

Российские подразделения выбили украинских боевиков из поселка Яровая под Красным Лиманом, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным данным, наши войска освободили поселок Яровая», — написал он.
Военкор сообщил о выходе российских бойцов к Святогорску. По словам Ермакова, скоро можно ожидать начала штурма этого города.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время на краснолиманском направлении подразделения РФ ведут тяжелые бои в поселке Дробышево.
Экс-парламентарий сообщил также, что к северу от Красного Лимана российские военные «буквально прогрызают» оборону ВСУ под Коровьим Яром.
Напомним, на прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве войск РФ к Красному Лиману с разных направлений. Ранее стало известно о занятии российскими военными промзоны в Дробышево. Появилась информация о заходе подразделений РФ с двух сторон в расположенное в двух десятках километров от Дробышева село Диброва. Сообщалось об окружении и ликвидации российскими бойцами групп украинских боевиков 117-й бригады теробороны ВСУ в районе этого населенного пункта.