Ермаков: войска РФ освободили поселок Яровая под Красным Лиманом

Напомним, на прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прорыве войск РФ к Красному Лиману с разных направлений. Ранее стало известно о занятии российскими военными промзоны в Дробышево. Появилась информация о заходе подразделений РФ с двух сторон в расположенное в двух десятках километров от Дробышева село Диброва. Сообщалось об окружении и ликвидации российскими бойцами групп украинских боевиков 117-й бригады теробороны ВСУ в районе этого населенного пункта.