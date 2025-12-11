Стало известно, что у НАТО нет плана действий на случай выхода США из альянса

В Североатлантическом альянсе отсутствуют какие-либо стратегии на экстренный случай, если Соединённые Штаты покинут организацию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких дипломатов блока.
По их словам, зависимость НАТО от американской военной, финансовой и политической мощи настолько велика, что союзники не рассматривают будущее без Вашингтона. Один из собеседников отметил, что сама идея подобного планирования «противоречит цели существования альянса». Внутренних документов, описывающих порядок действий при выходе США, не существует.
При этом источники издания пояснили, что текущие сигналы из Вашингтона расценивают скорее как попытку «разбудить Европу» и заставить союзников увеличить собственные оборонные расходы, а не как реальную подготовку к разрыву.
Напряжённость усилилась после инициативы конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который 10 декабря внёс законопроект о выходе США из НАТО. Масси назвал альянс «пережитком холодной войны» и напомнил, что он создавался для противодействия СССР, распавшемуся более трёх десятилетий назад. Политик подчеркнул, что членство обходится США в триллионы долларов и увеличивает риск втягивания страны в иностранные конфликты.
На фоне продолжающихся политических дискуссий в Вашингтоне союзники США ожидают разъяснений, однако официальных планов на случай выхода крупнейшего участника у НАТО по-прежнему нет.
