Стало известно, что у НАТО нет плана действий на случай выхода США из альянса

Напряжённость усилилась после инициативы конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который 10 декабря внёс законопроект о выходе США из НАТО. Масси назвал альянс «пережитком холодной войны» и напомнил, что он создавался для противодействия СССР, распавшемуся более трёх десятилетий назад. Политик подчеркнул, что членство обходится США в триллионы долларов и увеличивает риск втягивания страны в иностранные конфликты.