Раскрыто, что Германия выведет комплексы Patriot из Польши в ближайшее время

Бундесвер готовится завершить миссию по противовоздушной обороне на территории Польши.

Бундесвер готовится завершить миссию по противовоздушной обороне на территории Польши. Как сообщает телеканал N-tv со ссылкой на ВВС Германии, в ближайшие дни из Жешува будут выведены зенитные ракетные комплексы Patriot.

Две батареи Patriot и около 200 немецких военнослужащих были размещены в аэропорту Жешува в конце января сроком на шесть месяцев. Основная задача миссии заключалась в защите транспортного узла недалеко от границы с Украиной. В ВВС ФРГ отметили, что значимость операции выросла в начале сентября после инцидента с проникновением беспилотника в воздушное пространство Польши.

Теперь функции по обеспечению ПВО в этом районе переданы вооружённым силам Нидерландов.

Ранее, в мае, премьер-министр Польши Дональд Туск обращался к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой продлить размещение немецких батарей до конца года, однако решение принято в пользу ротации. Миссия завершается в стандартном режиме, и комплексы будут возвращены из Польши.

