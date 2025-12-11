Раскрыто, что Германия выведет комплексы Patriot из Польши в ближайшее время

Две батареи Patriot и около 200 немецких военнослужащих были размещены в аэропорту Жешува в конце января сроком на шесть месяцев. Основная задача миссии заключалась в защите транспортного узла недалеко от границы с Украиной. В ВВС ФРГ отметили, что значимость операции выросла в начале сентября после инцидента с проникновением беспилотника в воздушное пространство Польши.