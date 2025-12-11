Ричмонд
Устав Иркутского округа повторно не был принят на заседании думы

Восемь народных избранников проголосовали «за», 16 — «против».

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 11 декабря. Депутаты думы Иркутского муниципального округа отклонили предложение отправить проект Устава на доработку. Восемь народных избранников проголосовали «за», 16 — «против» отправления на доработку. Поправки в проект Устава так же были отклонены, а сам Устав не был принят, поскольку не набралось квалифицированного большинства.

Напомним, принятие Устава является ключевым моментом реализации Иркутского округа в его нынешнем формате. Именно в таком документе будет определяться порядок назначения на должности, иные процедурные моменты, формат работы управленческих структур муниципалитета.