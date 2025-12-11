Устав Иркутского округа повторно не был принят на заседании думы

IrkutskMedia, 11 декабря. Депутаты думы Иркутского муниципального округа отклонили предложение отправить проект Устава на доработку. Восемь народных избранников проголосовали «за», 16 — «против» отправления на доработку. Поправки в проект Устава так же были отклонены, а сам Устав не был принят, поскольку не набралось квалифицированного большинства.
Напомним, принятие Устава является ключевым моментом реализации Иркутского округа в его нынешнем формате. Именно в таком документе будет определяться порядок назначения на должности, иные процедурные моменты, формат работы управленческих структур муниципалитета.