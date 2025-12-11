Президент Парагвая посетит Узбекистан с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья
«В соответствии с программой пребывания в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития узбекско-парагвайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделят налаживанию практического взаимодействия в области сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, цифровизации, туризма и спорта.
Лидер Парагвая также примет участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.