Президент Парагвая посетит Узбекистан с официальным визитом

В программе — переговоры на высшем уровне, а также участие Сантьяго Пенья в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья 11—13 декабря посетит с официальным визитом Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с программой пребывания в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития узбекско-парагвайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Особое внимание стороны уделят налаживанию практического взаимодействия в области сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, цифровизации, туризма и спорта.

Лидер Парагвая также примет участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.