Президент Парагвая посетит Узбекистан с официальным визитом

«В соответствии с программой пребывания в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития узбекско-парагвайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.