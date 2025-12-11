На Кубани назвали отстающие со сбору неналоговых доходов районы

В Краснодарском крае пять муниципалитетов отстают по сбору неналоговых доходов, несмотря на то, что за 11 месяцев текущего года в бюджет региона поступило уже 19,5 миллиарда рублей. Об этом заявил вице-губернатор Роман Лузинов на заседании краевой комиссии по обеспечению поступлений в консолидированный бюджет.