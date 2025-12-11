На Кубани назвали отстающие со сбору неналоговых доходов районы

В Краснодарском крае пять муниципалитетов отстают по сбору неналоговых доходов, несмотря на то, что за 11 месяцев текущего года в бюджет региона поступило уже 19,5 миллиарда рублей. Об этом заявил вице-губернатор Роман Лузинов на заседании краевой комиссии по обеспечению поступлений в консолидированный бюджет.
По словам Лузинова, за истекший период года неналоговые доходы выросли на 4% относительно 2024 года, однако план в более чем 21 миллиард рублей пока не достигнут — собрано 93% от необходимого.
В число отстающих районов вошли: Гулькевичский, Тихорецкий, Кущевский, Лабинский, Туапсинский муниципальный округ.
Вице-губернатор сообщил, что необходимо принять срочные меры для достижения поставленных задач в этих территориях.
Основные источники неналоговых поступлений — это платежи за аренду земли и имущества (почти 12,4 млрд рублей), доходы от продажи земельных участков, имущества и акций, а также дивидендные выплаты, показавшие рост на 44% в 2025 году.
В то же время, лидерами по сбору неналоговых доходов являются крупные города и районы края: Сочи, Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Белореченский и Ейский районы.