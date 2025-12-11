Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сургут стал лидером в рейтинге прозрачности закупок в России

Сургут вновь возглавил Национальный рейтинг прозрачности закупок по итогам 2025 года, набрав максимальное количество баллов среди крупнейших городов страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

Сургут удерживает позицию лидера 12 лет.

Сургут вновь возглавил Национальный рейтинг прозрачности закупок по итогам 2025 года, набрав максимальное количество баллов среди крупнейших городов страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

«В этом году по итогам комплексного экономического и правового анализа наш город набрал 6303 балла, став первым среди 87 крупнейших муниципальных образований. Сургут удерживает позиции лидера 12 лет подряд», — уточнили в мэрии.

Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в Торгово-промышленной палате России. Награду получил заместитель главы города Артем Кириленко.

В юбилейном, двадцатом рейтинге Сургут опередил Южно-Сахалинск, Краснодар, Владивосток, Симферополь и Хабаровск. Проект посвящен анализу развития контрактной системы и электронных торгов с 2006 года, а также лучшим практикам и ключевым изменениям в законодательстве.

Награду получил заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Устойчивое лидерство Сургута говорит о том, что в городе выстроена прозрачная и конкурентная система закупок, которой доверяет бизнес. Признание властей крупнейшего города ХМАО победителем означает, что муниципалитет рационально тратит бюджетные деньги и соблюдает все требования контрактной системы. А сам рейтинг стал площадкой обмена лучшими практиками и обсуждения законодательных инициатив в сфере публичных закупок.