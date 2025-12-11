Сургут стал лидером в рейтинге прозрачности закупок в России

Устойчивое лидерство Сургута говорит о том, что в городе выстроена прозрачная и конкурентная система закупок, которой доверяет бизнес. Признание властей крупнейшего города ХМАО победителем означает, что муниципалитет рационально тратит бюджетные деньги и соблюдает все требования контрактной системы. А сам рейтинг стал площадкой обмена лучшими практиками и обсуждения законодательных инициатив в сфере публичных закупок.