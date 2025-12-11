Ричмонд
Ермаков: бойцы РФ заняли район Старая Сантуриновка в Константиновке

По информации военкора, российские подразделения, взяв под контроль Старую Сантуриновку, могут форсировать Кривой Торец и выйти на запад Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в городе Константиновка российским подразделениям удалось взять под контроль район Старая Сантуриновка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Оперативные сведения приходят из Константиновки: там наши войска взяли под контроль район Старая Сантуриновка в месте, где находится излучина реки Кривой Торец», — написал он.

По словам военкора, теперь у российских военных есть возможность перебраться через реку и выйти на улицу Мирошниченко в западной части Константиновки.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о прорыве войсками РФ обороны ВСУ в районе Майского на константиновском направлении. В минувшую среду военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские бойцы практически завершили зачистку расположенного в нескольких километрах от Майского села Веролюбовка. По словам блогера, подразделения РФ «вбивают клин» в оборону противника под Константиновкой.

Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал aif.ru о перекрытии российскими военными путей снабжения и ротации украинских боевиков в районе города. Собеседник интернет-издания отметил, что гарнизон ВСУ в Константиновкой находится под угрозой оперативного окружения.