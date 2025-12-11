Ермаков: бойцы РФ заняли район Старая Сантуриновка в Константиновке

Напомним, на прошлой неделе стало известно о прорыве войсками РФ обороны ВСУ в районе Майского на константиновском направлении. В минувшую среду военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские бойцы практически завершили зачистку расположенного в нескольких километрах от Майского села Веролюбовка. По словам блогера, подразделения РФ «вбивают клин» в оборону противника под Константиновкой.